Челси — Порту 0:1 Видео гола и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Челси в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Порту и минимально уступил.

Единственный гол в матче забил Тареми уже ближе к его концу. Нападающему удался роскошный удар через себя.

Одного гола не хватило Порту для того, чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча:

Челси — Порту 0:1 (общий счет 2:1)

Гол: Тареми, 90+3

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Маунт (Зиеш, 86), Пулишич — Хавертц (Жиру, 90+2).

Порту: Марчесин — Манафа (Нану, 75), Мбемба, Пепе, Сануси — Оливейра (Виейра, 84), Груич (Тареми, 63), Урибе — Корона (Диас, 75), Марега (Эванилсон, 75), Отавио.

Предупреждения: Оливейра, 46, Корона, 74, Пепе, 82, Диас, 88, Тареми, 90+5.