Тареми: Мы провели отличный матч с Челси, показали, что у нас отличная команда

14 апреля 2021

Пепе и Мехди Тареми, Getty Images

Форвард "драконов" прокомментировал ответный поединок в Челси.

Нападающий Порту Мехди Тареми поделился своими эмоциями после ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского Челси (0:1). По итогам двухматчевого противостояния "синие" прошли за счет выездной победы со счетом 2:0.

"Мы провели отличный матч, показали, что у нас отличная команда, но, к сожалению, моего гола оказалось недостаточно. Это часть футбола. Посмотрим, что готовит грядущее.

Великолепные ощущения от прекрасной возможности сыграть в таком турнире, каким является Лига чемпионов", — приводит слова Тареми пресс-служба УЕФА.

Видеообзор матча Челси — Порту можно посмотреть на Football.ua.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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