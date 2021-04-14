Тареми: Мы провели отличный матч с Челси, показали, что у нас отличная команда

Форвард "драконов" прокомментировал ответный поединок в Челси.

Нападающий Порту Мехди Тареми поделился своими эмоциями после ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского Челси (0:1). По итогам двухматчевого противостояния "синие" прошли за счет выездной победы со счетом 2:0.

"Мы провели отличный матч, показали, что у нас отличная команда, но, к сожалению, моего гола оказалось недостаточно. Это часть футбола. Посмотрим, что готовит грядущее.

Великолепные ощущения от прекрасной возможности сыграть в таком турнире, каким является Лига чемпионов", — приводит слова Тареми пресс-служба УЕФА.

Видеообзор матча Челси — Порту можно посмотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.