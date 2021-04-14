Челси установил рекорд по количеству выходов в полуфинал ЛЧ среди английских клубов

Команда Томаса Тухеля в восьмой раз сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

Лондонский Челси проиграл Порту (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но прошел дальше в полуфинал турнира за счет победы в первой игре со счетом 2:0.

По информации Squawka Football, лондонская команда в восьмой раз в своей истории сыграет на стадии 1/2 финала главного еврокубкового турнира. По этому показателю "синие" вышли на чистое первое место в истории турнира среди английских клубов.

Второе место у Манчестер Юнайтед (7 выходов в полуфинал), а тройку лучших замыкает Ливерпуль (5). За ними Арсенал (2), Манчестер Сити (1), Тоттенхэм (1) и Лидс (1).

Отметим, что в полуфинале Челси сыграет против победителя пары Реал — Ливерпуль. Первая игра, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:1, в пользу "сливочных".

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