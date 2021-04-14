Консейсау: Одна из лучших игр в Европе. Горжусь командой

Наставник "драконов" прокомментировал победу над Челси.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над Челси (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Однако в полуфинал прошли "синие" за счет победы в первой игре со счетом 2:0.

"Не то чтобы у нас не было шансов. Мы провели фантастическую игру. Команда была очень хороша в выполнении на поле тактических задач. Игрокам самого высокого уровня — таким, какие собраны в Челси, — мы не позволили создать большого количества моментов.

Очень горжусь командой, игроками и тем, как они верят в то, ради чего работают. Это была одна из лучших игр в Европе, в которой я принимал участие. В ней было все. Не только в выполнении стратегического плана на игру, а во всем оборонительном процессе. Мы очень грамотно взаимодействовали в организации обороны против великолепно игравшего соперника.

Мы могли забить пораньше. Это верно, что мы создали не так уж много явных голевых моментов. Если не считать последних минут, когда к тому же спас Марчесин, у нас тоже было мало шансов открыть счет. Но это подтверждает уровень и качество моих игроков. Я ими очень горжусь", — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Видеообзор матча Челси — Порту можно посмотреть на Football.ua.