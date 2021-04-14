Маунт: В полуфинале ЛЧ встретим любого — мы готовы к схватке

Хавбек "синих" поделился своими эмоциями после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Полузащитник лондонского Челси Мейсон Маунт прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы над Порту по итогам двухматчевого противостояния со счетом 2:1.

"Лучше не бывает. Мы могли бы сыграть еще удачнее, но наши амбиции были мысленно убраны на задний план, тогда как на первый был выдвинут выход в полуфинал.

Тухель оказал большое влияние. Приходить в середине сезона непросто, но мы с первого дня понимали, чего он хотел. Все это мы привнесли в игру. Упорно работаем на тренировках. Как выступали на высоком уровне, так и должны продолжать это делать.

Мы на неплохом ходу и знаем, что выходим на хорошие позиции. Сосредоточенность на каждой игре — стопроцентная. В любую из них входим с уверенностью в том, что победим. Нас ждет насыщенная концовка сезона.

В полуфинале встретим любого — мы готовы к схватке. Сядем, посмотрим, проанализируем увиденное, а дальше пройдет сильнейший", — приводит слова Маунта официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов Челси сыграет с победителем пары Реал — Ливерпуль. Первая игра, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "сливочных".