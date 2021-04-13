Кимпембе: В данный момент Бавария — лучшая команда в Европе

13 апреля 2021

Преснель Кимпембе, getty images

Француз высказался о предстоящей еврокубковой встрече.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе поделился ожиданиями от ответной игры с Баварией в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я люблю конкуренцию, мне нравится ответственность и носить повязку на руке. Это показывает большую уверенность во мне со стороны тренера и клуба. Я стараюсь отдавать все свои силы на поле. Это был долгий путь, но я надеюсь, что впереди будет еще больше приключений. Я очень горжусь, это большая честь для меня.

Если мы выбьем Баварию, это будет огромное достижение, ведь в данный момент это лучшая команда в Европе. Мы их очень уважаем, но пройти дальше было бы просто здорово", – сказал француз.

Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился своими мыслями накануне ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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