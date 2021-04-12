ПСЖ — Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Баварии придется изрядно постараться, чтобы вернуть интригу в противостояние с ПСЖ.

В ответном поединке ПСЖ примет Баварию после победы на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Где смотреть?

Текстовая трансляция матча ПСЖ — Бавария будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Ханси Флик, главный тренер Баварии: "Бавария борется все 90 минут. Это качество отличает нас от других команд. Игроков, способных выйти на поле, все меньше и меньше, но мы выжимаем из ситуации максимум. Конечно, кто-то расстроен, но мы направим эту энергию на ответный матч с ПСЖ".

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ: "Напомню, что мы играли против лучшей команды Европы. Стоит поздравить игроков с их великолепной игрой. Обещаю, что мы постараемся повторить это выступление".

В каком настроении соперники подходят к противостоянию?

Победа на выезде делает ПСЖ фаворитом в противостоянии с Баварией, но ни в коем случае не гарантирует выход в полуфинал. Накануне в национальных первенствах ПСЖ разгромил Страсбур на выезде (1:4), а Бавария дома, видимо, экономя силы перед поездкой в Париж, поделила очки с Унионом (1:1).

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