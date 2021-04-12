Мюллер: Бавария попытается забить быстрый гол в матче с ПСЖ

Хавбек немецкого клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с ПСЖ.

Полузащитник мюнхенской Баварии Томас Мюллер прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

"Мы были бы счастливы создать столько же моментов, как в первом матче. В критические моменты нам нужно принимать более эффективные решения. Мы провели анализ, и я надеюсь, что сможем внедрить в игру его результаты.

Мы подойдем к матчу, как обычно это делаем. Очень важно добиться баланса рисков в отдельных ситуациях. Мы не понесемся в атаку сломя голову, но постараемся забить быстрый гол", — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч ПСЖ — Бавария состоится завтра, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

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