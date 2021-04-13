ПСЖ — Бавария. Накануне

Football.ua представляет анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией.

Сегодня, 13 апреля, станет известна первая партия полуфиналистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Одна из путевок разыграется на известном стадионе Парк де Пренс, где Бавария попробует исправить результат первой игры в Германии.

ПСЖ — Бавария

Вторник, 22:00, Турин, Парк де Пренс, Париж. Арбитр встречи — Даниэле Орсато (Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1. Результат первого матча — 3:2.

Мюнхенская Бавария будет стремиться исправить свое поражение в первом четвертьфинальном матче, когда вечером выйдет на газон Парк де Пренс, чтобы сразиться с ПСЖ. Парижане одержали фантастическую победу со счетом 3:2 на Альянц Арене в прошлый вторник и теперь они будут стремиться к тому же. В триллере с пятью голами Мбаппе был звездой, забив два гола и обеспечив ПСЖ жизненно важную победу.

Команда Маурисио Почеттино уверенно шагает по стадиям Лиги чемпионов, а также в чемпионате Франции, где парижане одержали общую девятую выездную победу подряд, обыграв Страсбур со счетом 4:1. Однако несмотря на хорошую форму ПСЖ идет только вторым в Лиге 1, отставая от Лилля на три очка после 32 матчей.

Несмотря на впечатляющую выездную серию, домашний стадион парижан не является такой могучей крепостью. Парижане выиграли только одну из своих последних пяти домашних игр, проиграв три из них. Если будет еще одно поражение против Баварии, то такое произойдет впервые с мая 2009 года.

Если ПСЖ преодолеет еще один сильный барьер и выбьет действующего победителя турнира на пути к полуфиналу, то это будет еще одна серьезная заявка на общий успех в еврокубковом сезоне. Однако Ханс-Дитер Флик наверняка сплотит своих раненых подопечных по максимуму, чтобы одержать важнейшую победу.

Успех Баварии в виде беспроигрышной серии из 17 игр завершился в прошлый вторник и теперь, пора начинать новую серию. За последние 10 сезонов мюнхенская команда лишь раз не смогла добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Однако сейчас Баварии явно не хватает своего лидера — Левандовски, который пропустит ответную игру из-за восстановления после травмы, которую он получил в расположении сборной Польши. Этот факт еще раз доказал матч чемпионата Германии, где Бавария на своем поле не смогла обыграть скромный берлинский Унион (1:1). Тем не менее, стремление Баварии в девятой короне подряд в Бундеслиге успешно продолжается, так как у них есть пятиочковое преимущество над Лейпцигом.

Впервые с октября 2018 года Бавария может провести три матча без побед во всех турнира, но даже минимальная победа не может гарантировать мюнхенцам проход в полуфинал. Парижане забили дважды в гостях, что безусловно будет играть на их стороне в предстоящем матче.

Если говорить о составах, то у ПСЖ должны вернуться встрой Флоренци и Верратти, оправившихся от коронавируса. Также должен вернуться Паредес, который отбывал дисквалификацию в первой игре.

Неприятные новости парижан — это травмы Маркиньоса, Икарди и Кюрзавы, а также попавший в лазарет Кейлор Навас, получивший мышечное повреждение в матче против Страсбура. Если костариканец будет недоступен, это будет серьезный удар для команды Почеттино на линии ворот.

Бавария продолжит обходиться без своего лидера Левандовски, а вместе с ним игру точно пропустит Гнабри, у которого положительный тест на коронавирус. У Комана было подозрение на мышечное повреждение после замены в матче с Унионом, но, скорее всего, он должен быть готов к матчу, возможно, не с первых минут.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Навас — Дагба, Перейра, Кимпембе, Диалло — Гуйе, Паредес — Ди Мария, Неймар, Дракслер — Мбаппе

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Мартинес — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотинг

Слова

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ:

"Убежден, что случиться может все что угодно. Бавария — лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением. Вместе с тем, мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попытаться ее добиться".

Ханс-Дитер Флик, главный тренер Баварии:

"У нас было много шансов в первом матче, но реализация подвела. Мы должны прибавить в этом плане. Мы знаем, что будет нелегко, но будем отдавать все силы. Мы знаем, что должны забить как минимум два гола. Будет непросто, но это те матчи, ради которых мы играем в футбол. Мы хотим сделать небольшую сенсацию в Париже. Конечно, мы будем рады, если нам это удастся".