Флик — о предстоящем матче с ПСЖ: Мы хотим сделать небольшую сенсацию в Париже

Наставник немецкого клуба поделился своими мыслями накануне ответного матча с ПСЖ.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

"У нас было много шансов в первом матче, но реализация подвела. Мы должны прибавить в этом плане. Мы знаем, что будет нелегко, но будем отдавать все силы.

Мы знаем, что должны забить как минимум два гола. Будет непросто, но это те матчи, ради которых мы играем в футбол. Мы хотим сделать небольшую сенсацию в Париже. Конечно, мы будем рады, если нам это удастся", — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч ПСЖ — Бавария состоится завтра, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.