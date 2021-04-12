Почеттино: Случиться может все что угодно. Бавария — лучший клуб мира на данный момент

Наставник парижан прокомментировал предстоящую встречу с Баварией.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился своими мыслями накануне ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

"Убежден, что случиться может все что угодно. Бавария — лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением.

Вместе с тем, мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попытаться ее добиться", — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч ПСЖ — Бавария состоится завтра, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

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