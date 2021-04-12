Почеттино: Случиться может все что угодно. Бавария — лучший клуб мира на данный момент

12 апреля 2021

Маурисио Почеттино, Getty Images

Наставник парижан прокомментировал предстоящую встречу с Баварией.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился своими мыслями накануне ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

"Убежден, что случиться может все что угодно. Бавария — лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением.

Вместе с тем, мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попытаться ее добиться", — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч ПСЖ — Бавария состоится завтра, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Преснель Кимпембе (по центру), Getty Images 12 апреля 2021 Кимпембе: Если ПСЖ выбьет Баварию из ЛЧ, это будет огромное достижение
Даниэле Орсато, Getty Images 12 апреля 2021 Лига чемпионов: Орсато рассудит ПСЖ и Баварию, Турпен — Челси и Порту
Маркиньос в первой игре против Баварии, Getty Images 12 апреля 2021 Маркиньос пропустит ответную игру против Баварии из-за травмы — СМИ
Томас Мюллер, Getty Images 12 апреля 2021 Мюллер: Бавария попытается забить быстрый гол в матче с ПСЖ
Ханс-Дитер Флик, Getty Images 12 апреля 2021 Флик — о предстоящем матче с ПСЖ: Мы хотим сделать небольшую сенсацию в Париже
 
 Rambler's Top100