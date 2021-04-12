Лига чемпионов: Орсато рассудит ПСЖ и Баварию, Турпен — Челси и Порту

На ближайшие поединки главного клубного европейского турнира назначены арбитры.

Стали известны бригады арбитров, которые обслужат ответные четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов, которые пройдут завтра, 13 апреля.

Главный арбитром матча ПСЖ — Бавария стал итальянец Даниэле Орсато, которому будут помогать Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. За систему ВАР будет отвечать Массимилиано Иррати.

На поединок Челси — Порту был поставлен французский рефери Клеман Турпен. Его ассистентами будут Николя Дано и Сириль Грингор, а за системой ВАР будет присматривать Франсуа Летексье.

Встреча ПСЖ — Бавария пройдет в Париже, а игра Челси — Порту в Севилье. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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