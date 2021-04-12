Лига чемпионов: Орсато рассудит ПСЖ и Баварию, Турпен — Челси и Порту

12 апреля 2021

Даниэле Орсато, Getty Images

На ближайшие поединки главного клубного европейского турнира назначены арбитры.

Стали известны бригады арбитров, которые обслужат ответные четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов, которые пройдут завтра, 13 апреля.

Главный арбитром матча ПСЖ — Бавария стал итальянец Даниэле Орсато, которому будут помогать Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. За систему ВАР будет отвечать Массимилиано Иррати.

На поединок Челси — Порту был поставлен французский рефери Клеман Турпен. Его ассистентами будут Николя Дано и Сириль Грингор, а за системой ВАР будет присматривать Франсуа Летексье.

Встреча ПСЖ — Бавария пройдет в Париже, а игра Челси — Порту в Севилье. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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