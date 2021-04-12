ПСЖ — Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

12 апреля 2021

Фото Getty Images

Вашему вниманию трансляция ответного матча 1/4 финала.

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов Баварии предстоит непростая задача: попробовать отыграться после домашнего поражения от ПСЖ.

В первом матче финалистов Лиги-чемпионов-2019/20 ПСЖ "перестрелял" соперника в Мюнхене. И теперь постарается довершить начатое в Париже на Парк-де-Пренс.

 

Команды 10 раз встречались в еврокубках, и пока преимущество на стороне парижан: 6 побед и 4 поражения.

Матч ПСЖ — Бавария состоится во вторник, 13 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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