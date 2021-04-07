Маркиньос: Чем сильнее соперник, тем лучше играет ПСЖ

07 апреля 2021

Маркиньос, Getty Images

Капитан ПСЖ поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против Баварии.

Маркиньос признался, что любит поединки против сильных соперников, и чем сильнее оппонент, тем лучше играет ПСЖ.

"Я люблю такие матчи, против команд с великими игроками в составе, находящихся в отличной форме, не проигрывающих в Лиге чемпионов, – цитирует капитана ПСЖ официальный сайт УЕФА. – В таких поединках все играют на пределе возможностей, в таких  матчах ПСЖ выглядит особенно хорошо".

"Мы не думаем о таких вещах, как месть за проигранный финал. Предпочитаем концентрироваться на мелочах, ведь именно мелочи решают исход таких противостояний".

Матч Бавария — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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