Маркиньос: Чем сильнее соперник, тем лучше играет ПСЖ

Капитан ПСЖ поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против Баварии.

Маркиньос признался, что любит поединки против сильных соперников, и чем сильнее оппонент, тем лучше играет ПСЖ.

"Я люблю такие матчи, против команд с великими игроками в составе, находящихся в отличной форме, не проигрывающих в Лиге чемпионов, – цитирует капитана ПСЖ официальный сайт УЕФА. – В таких поединках все играют на пределе возможностей, в таких матчах ПСЖ выглядит особенно хорошо".

"Мы не думаем о таких вещах, как месть за проигранный финал. Предпочитаем концентрироваться на мелочах, ведь именно мелочи решают исход таких противостояний".

Матч Бавария — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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