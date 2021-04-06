Почеттино: Любой из участников четвертьфинала может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер ПСЖ оценил шансы своей команды в противостоянии с Баварией.

Маурисио Почеттино признает Баварию сильнейшей командой мира, но считает, что шансы ПСЖ на успех достаточно высоки.

"На этой стадии нельзя сбрасывать со счетов ни оного из участников, – цитирует тренера ПСЖ официальный сайт УЕФА. – Нам предстоит сыграть с клубным чемпионом Европы и мира, но это не значит, что у нас нет шансов на успех".

"Бавария отлично организована, сыграна и укомплектована игроками высочайшего индивидуального мастерства. И против такого соперника очень важно не давать ему возможность контролировать мяч".

"Когда люди говорят о ПСЖ, слышно в основном о Неймаре и Мбаппе, но на поле выходит 11 человек, и каждый из них сыграет свою роль в достижении необходимого результата".

"Сейчас нет смысла вспоминать финал минувшего сезона и говорить о реванше. Это совсем другая история, к тому же нам предстоит сыграть два матча, и к таким противостояниям нужен совсем иной подход".

Матч Бавария — ПСЖ состоится в среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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