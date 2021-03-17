Модрич: Я чувствую себя так, будто мне снова 27

Хорватский хавбек переживает вторую молодость.

Полузащитник Реала Лука Модрич прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Аталантой.

"Тренер попросил нас прессинговать выше. Этим мы и занимались. Это придало нам уверенности.

Я чувствую себя так, будто мне снова 27! Не вспоминаю о своем возрасте. Важна не отметка в паспорте, а твоя игра на поле. Я еще голоден до борьбы на самом высоком уровне и работаю каждый день, чтобы оставаться здесь.

Для нас было очень важно пройти в четвертьфинал после двух сезонов, когда мы выбывали раньше. Мы можем зайти очень далеко", – цитирует хорвата официальный сайт УЕФА.

Ранее голкипер Реала Тибо Куртуа прокомментировал поединок с Аталантой.

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