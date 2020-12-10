Модрич и Варан достигли показателя в 50 побед в Лиге чемпионов за Реал

Успех испанского гранда отметился памятными личными достижениями его футболистов.

В матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал сумел на своем поле одержать победу над менхенгладбахской Боруссией (2:0), что позволило подопечным Зинедина Зидана занять первое место в группе B, и выйти в стадию плей-офф данного турнира.

Реал Мадрид — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

В стартовом составе "сливочных" было сразу двое футболистов, для которых данный матч имел важное значение в плане персональной статистики. Пятидесятые матчи за клуб в рамках главного клубного турнира Старого Света провели центральный защитник Рафаэль Варан и полузащитник Лука Модрич, с чем их поздравил клуб с помощью публикации в социальной сети Twitter.