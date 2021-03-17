Куртуа — о штрафном Муриэля: Думал, что Малиновский будет бить в мой угол

Вратарь "сливочных" рассказал о пропущенном со стандарта голе.

Голкипер Реала Тибо Куртуа прокомментировал ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с Аталантой.

"Мы отменно сыграли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперед, чтобы включить прессинг. Пару раз пришлось делать сэйвы после ударов Сапаты.

Перед голом Муриэля я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. Позже он сказал мне, что так и планировалось. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар.

Я очень рад проделанной работе и выходу в следующую стадию. В Италии Аталанта помногу забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то – со стандарта", – приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Ранее защитник и капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Аталантой.

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