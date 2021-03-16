Малиновский сыграет с первых минут ответной игры против Реала

Мадридский Реал и бергамаская Аталанта вновь сойдутся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, однако на этот раз у "сливочных" будет преимущество выездного гола (1:0) и фактор матча на своем поле.
Зинедин Зидан в очередной раз выпустил в стартовом составе трех номинальных центральных защитников, однако на международной арене от Реала ожидается более оборонительная модель с четырьмя игроками обороны и Начо в роли правого защитника. Также, стоит отметить возвращение в стартовый состав Крооса и Модрича.
От Джан Пьеро Гасперини мы наблюдаем появление на поле с первых минут украинского полузащитника Руслана Малиновского, который составит пару с Пашаличем в зоне под единственным форвардом — Муриэлем. Удаленного в первой игре Фройлера по позиции заменит Пессина.
Реал: Куртуа — Начо, Рамос, Варан, Менди — Вальверде, Кроос, Модрич — Васкес, Бензема, Винисиус.
Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Асенсио, Марсело, Иско, Родриго, Дуро.
Запасные: Голлини, Росси, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Руджери, Гисланди, Миранчук, Иличич, Сапата.
Аталанта: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле, де Роон, Пессина, Госенс — Малиновский, Пашалич — Муриэль.
Матч Реал — Аталанта начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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