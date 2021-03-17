Малиновский получил лучшую оценку в Аталанте за матч с Реалом от SofaScore

17 марта 2021

Руслан Малиновский (слева), Getty Images

Хавбек сборной Украины провел полный поединок в Лиге чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский Реал уверенно обыграл Аталанту (3:1) и прошел в четвертьфинал турнира.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле в стартовом составе и отыграл от звонка до звонка. За свою игру украинец получил оценку в 7,4 балла от SofaScore. Это лучший балл в составе Аталанты и такая же оценка была дана Луису Муриэлю, забившему со штрафного.

В матче против "сливочных" Малиновский сделал два ключевых паса, отдал 35 точных передач (81%), нанес два неточных удара, три раза обвел, выиграл 4 из 12 единоборств, сделал один перехват и 18 раз потерял мяч.

В нынешнем сезоне Руслан провел 30 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Видеообзор матча Реал — Аталанта можно посмотреть на Football.ua.

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