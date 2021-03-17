Гасперини — о матче с Реалом: Очень жаль, что не смогли сыграть лучше

Наставник "бергамасков" высказался о поражении в еврокубковой встрече.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет своего клуба из Лиги чемпионов по итогу двух встреч с мадридским Реалом.

"Совсем не жалею о выборе (состава — прим.ред), который сделал. Мы не можем себе позволить допускать ошибки и дарить голы. Очень жаль, что не смогли сыграть лучше.

Такие матчи — это всегда потрясающий опыт для всех: для тренера, для игроков, для клуба. У нас была возможность сыграть против лучших в Европе. В этом сезоне мы выступали хорошо и расстроены двумя последними матчами", – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ранее ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Аталантой прокомментировал главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

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