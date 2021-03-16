Реал повторно обыграл Аталанту и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Бергамаски, вместе с Русланом Малиновским, допустили очередные ошибки, что сделало невозможным их дальнейшее участие в текущем розыгрыше еврокубков.

Поединок в Бергамо для местной Аталанты, как считали сами представители итальянского клуба, испортило удаление полузащитника Ремо Фройлера уже в начальной фазе. "Богиня" в последствии уступила мадридскому Реалу с минимальным счетом 0:1, поэтому была вынуждена строить планы на ответную игру, уже не поле соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где намеревалась во что бы то ни стало не только взять реванш, но и обеспечить себе проход в следующий раунд.

Между матчами данной стадии у команд было чуть менее месяца в распоряжении для приведения в порядок дел на внутренней арене и подготовке достойного ответа соперникам перед ответной игрой. "Сливочные" и "Богиня" по-разному старались исправлять недочеты в локальных чемпионатах, и, в конечном итоге, ни к чему существенному так и не пришли. Разве что, коллектив Зинедина Зидана не проигрывал своим соперника, в отличии от подопечных Джан Пьеро Гасперини, поэтому моральная составляющая у испанской команды была на чуть более высоком уровне.

При этом, французский специалист сумел за относительно небольшой промежуток времени поставить свою команду на рельсы игры с тремя защитниками, и благополучно применил наработки в отчетной игре. По первым минутам можно было сказать, что Реалу было сложно противостоять в такой формации коллективу, для которого подобное расположение футболистов на поле является базовым. Аталанта показала агрессивный старт, и даже была близка к быстрому голу: на третьей минуте Госенс слишком слабо пробил с ближнего угла вратарской, замыкая подачу с левого фланга от Муриэля.

Ко всему в этой жизни можно привыкнуть, тем более, когда соперники стараются работать по хорошо изученному шаблону. Вот и Реал не стал исключением, и уже к середине первого тайма наловчился преодолевать давление оппонентов за счет пары-тройки быстрый передач в продвижение. Винисиус и Бензема обозначили первую реальную угрозу на 27-й минуте, однако Джимсити суме блокировать завершающий удар бразильца из центра штрафной. Примечателен тот факт, что справиться с аналогичным поведение соперников сама Аталанта не смогла.

Ошибку на 34-й минуте допустил Спортьелло, когда попытался на средней высоте вывести мяч из своей штрафной к центру поля. Модрич сделал перехват, продвинулся обратно внутрь чужих владений, и покатил на пустые ворота для Бензема. По большому счету, для гостей этот момент ничего не означал в плане стратегии на игру — для пущей верности им все равно было необходимо забивать, как минимум, два мяча, однако по психологии клуба из Бергамо удар был нанесен значительный.

Реал спокойно выровнял контроль мяча перед концовкой первого тайма, и благополучно отправился в подтрибунные помещения. Гасперини попытался что-то изменить выходом на поле после перерыва Дувана Сапаты, но с такой реализацией перед Малиновского, как продемонстрировал колумбиец, дважды не сумев переиграть Куртуа, рассчитывать на успех было бессмысленно. При этом, до наступления моментов у форварда Аталанты, его команда пропустила еще один гол — Толой сбил Винисиуса на границе штрафной, после ошибки Иличича в центре поля, а Рамос уверенно пробил с пенальти в левый угол.

Судьба матча была практически решена, а всей дуэли — так и подавно. Реал много атаковал и в концовке, но позволил соперникам отличиться голом перед тем, как оформил третье взятие ворот. Муриэль отобрал у Малиновского право исполнить штрафной из выгодного положения, и вложил мяч в правую девятку, но уже в ответной атаке Асенсио замкнул прострел с правого фланга от Васкеса. Это было окончательным сигналом — обе дуэли остались за командой Зидана.

Таким образом, в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА данную пару команд представит мадридский Реал.— Аталанта 3:1 (первый матч — 1:0)Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсио, 82 — Муриэль, 83Куртуа — Васкес, Варан, Рамос (Милитан, 64), Начо, Менди — Вальверде (Асенсио, 82), Кроос, Модрич — Бензема, Винисиус (Родриго, 69).Спортьелло — Толой (Паломино, 61), Ромеро, Джимсити — Мехле, де Роон, Пессина (Кальдара, 84), Госенс (Иличич, 57) — Малиновский, Пашалич (Сапата, 46) — Муриэль (Миранчук, 84).Предупреждения: Вальверде, Начо, Кроос — Толой.