Реал — Аталанта 3:1 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле уверенно обыграл Аталанту со счетом 3:1. При этом первая игра закончилась с минимальным перевесом "сливочных" (1:0).

Счет в матче был открыт на 34-й минуте, когда Бензема воспользовался изящной передачей Модрича. Затем в середине второго тайма преимущество "сливочных" удвоил капитан команды Рамос, реализовавший пенальти.

В концовке матча команды обменялись голами — на гол Муриэля со штрафного, Реал ответил выстрелом Асенсио в ближний угол.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Реал — Аталанта 3:1 (первый матч — 1:0)

Голы: Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Асенсио, 82 — Муриэль, 83



Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос (Милитан, 64), Начо, Менди — Вальверде (Асенсио, 82), Кроос, Модрич — Бензема, Винисиус (Родриго, 69).



Аталанта: Спортьелло — Толой (Паломино, 61), Ромеро, Джимсити — Мехле, де Роон, Пессина (Кальдара, 84), Госенс (Иличич, 57) — Малиновский, Пашалич (Сапата, 46) — Муриэль (Миранчук, 84).



Предупреждения: Вальверде, Начо, Кроос — Толой.