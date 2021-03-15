Гасперини: Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть Реал

Главный тренер бергамасков дал комментарий перед матчем с Реалом.

Реал Мадрид примет на своем поле Аталанту в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Прошел год с тех пор, как мы играли с Валенсией [в 1/8 финала], и с тех пор мы играем без зрителей. Это будет совсем другой матч. Мы встречаемся с Реалом после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы все еще можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать максимальный бой сопернику.

Этот сезон в Лиге чемпионов очень непростой, но мы вышли из более сложную группы, чем в прошлом году, заработав при этом 11 очков.

Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть Реал. Мы подождем, пока выйдем на поле, и потом посмотрим, как их сдерживать. Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов [в истории турнира]", — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч Реал Мадрид — Аталанта состоится во вторник, 16 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.