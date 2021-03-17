Зидан — о матче с Аталантой: Обычно у них много голевых моментов, но сегодня мы их не увидели

Наставник "сливочных" прокомментировал победу в еврокубковом поединке.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

"Поздравляю игроков, так как они потрясающе действовали от начала и до конца матча против команды, которая требует от тебя больших физических затрат. Нужно хорошо защищаться, а что касается контроля мяча, думаю, мы провели цельный матч.

По-моему, в конце у соперника совсем не было моментов, всего один шанс у Сапаты, только один. Обычно они создают много голевых ситуаций, сегодня мы этого не видели. Мы здорово действовали, игра в обороне вызывает приятные эмоции.

Отсутствие Каземиро? Лука и Тони (Модрич и Кроос — прим.ред) – фантастическая пара опорников. Луке 35, но вы не видите этого на поле.

Также хочу отметить Винисиуса, ведь он заработал пенальти. С его скоростью он может создать проблемы любой обороне. Это очень важно.

Асенсио продолжает тренироваться, он вышел и забил. Это здорово и для него и для нас", – приводит слова Зидана Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал — Аталанта.

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