Зидан — о матче с Аталантой: Обычно у них много голевых моментов, но сегодня мы их не увидели

17 марта 2021

Зинедин Зидан, getty images

Наставник "сливочных" прокомментировал победу в еврокубковом поединке.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

"Поздравляю игроков, так как они потрясающе действовали от начала и до конца матча против команды, которая требует от тебя больших физических затрат. Нужно хорошо защищаться, а что касается контроля мяча, думаю, мы провели цельный матч.

По-моему, в конце у соперника совсем не было моментов, всего один шанс у Сапаты, только один. Обычно они создают много голевых ситуаций, сегодня мы этого не видели. Мы здорово действовали, игра в обороне вызывает приятные эмоции.

Отсутствие Каземиро? Лука и Тони (Модрич и Кроос — прим.ред) – фантастическая пара опорников. Луке 35, но вы не видите этого на поле.

Также хочу отметить Винисиуса, ведь он заработал пенальти. С его скоростью он может создать проблемы любой обороне. Это очень важно.

Асенсио продолжает тренироваться, он вышел и забил. Это здорово и для него и для нас", – приводит слова Зидана Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал — Аталанта.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Аталанта — Реал: Зидан решил сыграть без номинального форварда, Малиновский остался в запасе 24 февраля 2021 Аталанта — Реал: Зидан решил сыграть без номинального форварда, Малиновский остался в запасе
Эден Азар, getty images 12 марта 2021 Зидан — об Азаре: Придя в форму, он разнесет всех к чертям
Карим Бензема (слева), Getty Images 06 марта 2021 Зидан — о Бензема перед дерби: Рисковать мы не будем. Сыграют те, кто готов на сто процентов
Зинедин Зидан и Криштиану Роналду, Getty Images 12 марта 2021 Зидан отреагировал на слухи о возвращении Роналду в Реал
Гарет Бэйл, Getty Images 06 марта 2021 Зидан против возвращения Бэйла в мадридский Реал
Зинедин Зидан, Getty Images 15 марта 2021 Зидан: Азар не в лучшем состоянии, больше мне сказать нечего
Зинедин Зидан, Getty Images 25 февраля 2021 Зидан: Все складывалось непросто, но в итоге победа в кармане
Зинедин Зидан, getty images 02 марта 2021 Зидан: Команда создает моменты, нужно продолжать в том же духе
Зинедин Зидан, getty images 28 февраля 2021 Зидан: Мы вернули себе уверенность в своих силах
Зинедин Зидан, Getty Images 23 февраля 2021 Зидан: Нет смысла жаловаться, но Аталанта — один из самых сложных соперников
Руслан Малиновский (слева), Getty Images 17 марта 2021 Малиновский получил лучшую оценку в Аталанте за матч с Реалом от SofaScore
 
 Rambler's Top100