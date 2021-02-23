Гасперини: Только на футбольном поле решится, кто сильнее, Аталанта или Реал

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от встречи с Реалом в Лиге чемпионов.

Джан Пьеро Гасперини считает, что для того, чтобы пройти Реал в 1/8 финала Лиги чемпионов, надо строить стратегию на два матча.

"Мы ни разу не встречались с Реалом, поэтому нет смысла сейчас говорить о том, кто из нас сильнее, игра покажет, – цитирует тренера официальный сайт УЕФА. – Это одна из сильнейших команд в мире, и я уверен, что в любом случае опыт этих матчей будет нам полезен".

"Судьба путевки в четвертьфинал будет решаться по сумме двух матчей, поэтому этот момент обязательно надо учитывать. Естественно, идеальным вариантом была бы уверенная победа, но надо соблюдать осторожность. Это матчи такого уровня, успеха в которых можно добиться только мобилизуя все силы".

Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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