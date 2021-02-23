Зидан: Нет смысла жаловаться, но Аталанта — один из самых сложных соперников

Главный тренер Реала поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан считает, что для того, чтобы пройти Аталанту в 1/8 финала Лиги чемпионов, Реалу придется показать свою лучшую игру.

"Мы с самого начала знали, что этот сезон будет экстремально сложным, – цитирует тренера официальный сайт УЕФА. – И дело не только в эпидемии травм или в том, что мы не можем играть на Бернабеу. Тому есть множество причин".

"Но выбирать не приходится. При любых обстоятельствах мы должны стараться показать свою игру и добыть результат".

"Нам достался один из самых сложных возможных соперников, но мы хорошо подготовились. Постараемся сыграть надежно в обороне и по возможности создавать моменты у ворот Аталанты".

Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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