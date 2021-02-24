Аталанта — Реал: Зидан решил сыграть без номинального форварда, Малиновский остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов.

Чуть больше чем через час в Италии начнется матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Аталантой и Реалом. Что касается стартовых составов, то на две команды лишь одна неожиданность — это выход Иско вместо Мариано Диаса в составе Реала. Таким образом, "бланкос" сыграют без единого номинального нападающего.

Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле, Де Роон, Фройлер, Госенс — Пессина — Сапата, Муриэль

Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Иско, Винисиус

Запасные: Лунин, Альтубе, Мариано, Аррибас, Бланко, Чуст, Дуро, Гутьеррес

На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка Аталанта — Реал. Начало встречи — 22:00.