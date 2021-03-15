Зидан: Азар не в лучшем состоянии, больше мне сказать нечего

Наставник Реала высказался об ответном матче ЛЧ против Аталанты.

Реал Мадрид примет на своем поле Аталанту в рамках ответного поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, а также высказался об очередной травме своего вингера Эдена Азара.

"Начинаем с чистого листа, потому что мы ничего еще не добились. Необходимо снова сыграть хорошо. Хотим провести еще один великолепный матч без оглядки на первую встречу и мыслей о том, что уже что-то сделали".

"Все наши мысли о завтрашнем матче. Сейчас это финал. Азар? Он не в лучшем состоянии, больше мне сказать нечего. Не могу этого вам объяснить. Надеюсь, ничего серьезного", — приводит слова Азара официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч Реал Мадрид — Аталанта состоится во вторник, 16 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "сливочных".