Киммих установил рекорд по победам в Лиге чемпионов

На счету игрока Баварии 38 побед в первых 50-ти матчах.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио стал для Йосуа Киммиха 50-м, и в нем он одержал 38-ю победу — сообщает ОРТА.

Отныне Киммих — лучший игрок по количеству побед в первых 50-ти матчах Лиги чемпионов, улучшив рекорд Томаса Мюллера и Каземиро.

Ранее сообщалось, что Левандовски стал третьим бомбардиром в истории Лиги чемпионов, а Мусиала — самым молодым бомбардиром Баварии в турнире.

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