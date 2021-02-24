Рейна: Когда делаешь такие ошибки на таком уровне, будешь наказан

Голкипер Лацио дал комментарий после матча с Баварией.

Бавария в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде играла против итальянского Лацио и добилась крайне убедительной победы.

Голкипер римлян Пепе Рейна считает, что его команда совершила ошибки, которые непозволительны на таком уровне.

"Они давили очень хорошо, мы допустили несколько ошибок в наших передачах и выборе позиции, чтобы выйти из этого прессинга, поэтому, когда вы делаете такие ошибки на таком уровне, вы будете наказаны. Мы должны оставить это в прошлом.

Это был клуб, который много лет не участвовал в 1/8 финала, игроки, у которых за плечами было мало игр Лиги чемпионов. Когда вы делаете ошибки против лучшей команды в мире, вы будете страдать", — приводит слова Рейны Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Лацио — Бавария.