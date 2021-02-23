Левандовски вышел на третье место среди бомбардиров Лиги чемпионов

23 февраля 2021

Роберт Левандовски, Getty Images

На счету форварда Баварии 72 гола в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Роберт Левандовски открыл счет, забив свой 72-й мяч в Лиге чемпионов.

Теперь в списке бомбардиров Лиги чемпионов Левандовски опередил Рауля (71) и уступает только Криштиану Роналду (134 гола) и Лионелю Месси (119) — сообщает ОРТА.

Следить за ходом матча, начавшегося на Стадио Олимпико в Риме в 22:00 по киевскому времени, вы можете следить по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Чиро Иммобиле, Getty Images 22 февраля 2021 Иммобиле — о Баварии: Встречи с лучшими приносят удовольствие и дополнительную мотивацию
Роберт Левандовски, getty images 23 февраля 2021 Лацио — Бавария. Накануне
Getty Images 22 февраля 2021 Лацио — Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА
Getty Images 22 февраля 2021 Лацио — Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА
Getty Images 22 февраля 2021 Лацио — Бавария: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
 
 Rambler's Top100