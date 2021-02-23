Левандовски вышел на третье место среди бомбардиров Лиги чемпионов

На счету форварда Баварии 72 гола в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Роберт Левандовски открыл счет, забив свой 72-й мяч в Лиге чемпионов.

Теперь в списке бомбардиров Лиги чемпионов Левандовски опередил Рауля (71) и уступает только Криштиану Роналду (134 гола) и Лионелю Месси (119) — сообщает ОРТА.

Следить за ходом матча, начавшегося на Стадио Олимпико в Риме в 22:00 по киевскому времени, вы можете следить по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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