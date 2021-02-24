Индзаги: Разочарование в раздевалке есть, но для нас это уже достижение

Главный тренер римлян дал комментарий после матча с Баварией.

Бавария в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде играла против итальянского Лацио и добилась крайне убедительной победы.

Главный тренер римлян считает, что его команда подарила сопернику три гола из четырех.

"К сожалению, на этой неделе мы сказали ребятам, что должны играть в свою игру. Мы слишком сильно переживали, были напряжены против чемпионов мира, но в основном подарили им три из четырех голов. Если бы пенальти был назначен при счете 1:1, это могло бы изменить игру, но сегодня вечером ничего не поменялось. Мы можем извлечь уроки из этого опыта, чтобы расти и быть сильнее в будущем.

Разочарование в раздевалке есть, но для нас это уже достижение. В играх на этом уровне нужно быть готовым на 100 процентов, делать все правильно и надеяться, что противники не на высоте. Мы знали, с какой командой столкнулись. Вы не можете делать эти ошибки на этом уровне.

Как я уже сказал, нашей целью была 1/8 финала, мы бы хотели сразиться с Баварией в полном составе. У них тоже были травмы, но наши были более разрушительными по большому счету.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Лацио — Бавария.