Бавария разгромила Лацио и практически гарантировала себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Команда Ханси Флика в гостях одолела римский клуб со счетом 4:1.

Завершился первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором римский Лацио принимал на своем поле мюнхенскую Баварию. Несмотря на статус гостевой команды, подопечные Ханси Флика изначально подходили к данному противостоянию в качеству фаворитов, что они начали подтверждать уже с первых минут.

Откровенного говоря, футболисты Лацио полностью провали первую половину встречи и допускали элементарные ошибки в обороне, ввиду чего пропустили в свои ворота до перерыва три безответных мяча. Сперва Роберт Левандовски открыл счет в матче, а затем 17-летний Мусиала, подменявший на футбольном поле Томаса Мюллера, увеличив преимущество Баварии в счете.

Тем не менее, это оказалось лишь началом конца для команды Симоне Индзаги. Перед перерывом Лерой Сане довел счет до разгромного, поставив игроков Лацио в крайне неудобное положение. Во второй тайме тот же Сане ворвался в штрафную соперника и прострелил с фланга, после чего Ачерби отправил мяч в собственные ворота и записал на свой счет автогол.

И несмотря на то, что спустя несколько минут Хоакину Корреа удалось отыграть один мяч, практически в одиночку разобравшись с обороной Баварии, на большее подопечные Индзаги оказались неспособны. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Баварии в гостях со счетом 4:1, что почти гарантировало "красным" выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лацио - Бавария 1:4

Голы: Корреа, 49 — Левандовски, 9, Мусиала, 24, Сане, 42, Ачерби, 47 (АГ).

Лацио: Рейна — Патрик (Худт, 53), Ачерби, Мусаккьо (Лулич, 31) — Лаццари, Милинкович-Савич (Катальди, 81), Лейва (Эскаланте, 53), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 81), Марушич — Иммобиле, Корреа

Бавария: Нойер — Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка (Мартинес, 63) — Сане (Сарр, 90), Мусиала (Чупо-Мотинг, 90), Коман (Эрнандес, 75) — Левандовски

Предупреждения: Альберто, Лукас Лейва, Корреа, Марушич, Эскаланте — Киммих, Коман.