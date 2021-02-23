Лацио — Бавария: видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги чемпионов.

Бавария в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде играет против итальянского Лацио.

Мюнхенцы в первой половине игры отметились тремя забитыми голами, а во втором тайме обменялись точными ударами.

Предлагаем вам лучшие моменты матча Лиги чемпионов:

Видео первого тайма.

Автогол Ачерби, 47. Лацио — Бавария 0:4.

Корреа, 49. Лацио — Бавария 1:4.

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