Лацио — Бавария: видео голов и обзор матча

Бавария в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде играет против итальянского Лацио.
Мюнхенцы в первой половине игры отметились тремя забитыми голами, а во втором тайме обменялись точными ударами.
Предлагаем вам лучшие моменты матча Лиги чемпионов:
Видео первого тайма.
Автогол Ачерби, 47. Лацио — Бавария 0:4.
Корреа, 49. Лацио — Бавария 1:4.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.