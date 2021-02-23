Бавария помогла Лацио установить личный антирекорд

Лацио впервые пропустил три мяча в первом тайме поединка Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария еще до перерыва отгрузила Лацио три безответных мяча.

Ранее никогда в своей истории Лацио не пропускал три мяча в первом тайме поединка Лиги чемпионов — сообщает ОРТА.

Интересно, что авторы первых двух мячей также вошли в книгу рекордов турнира: Роберт Левандовски поднялся на третье место в списке бомбардиров, а Джамал Мусиала стал вторым самым юным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов и самым юным в истории Баварии.

Следить за ходом матча, начавшегося на Стадио Олимпико в Риме в 22:00 по киевскому времени, вы можете следить по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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