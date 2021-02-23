Мусиала — самый молодой автор гола Баварии в Лиге чемпионов

Полузащитник отметился взятием ворот Лацио.

Бавария в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде играет против итальянского Лацио.

Второй гол мюнхенцев в матче забил молодой полузащитник Джамал Мусиала.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт немецкого клуба, Мусиала стал самым молодым автором гола Баварии в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет и 363 дней.

Ранее это достижение принадлежало Самуэлю Куффуру, который забивал в 18 лет и 60 дней.

Матч Лацио — Бавария начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.