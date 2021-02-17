Де Йонг — о 1:4 с ПСЖ: После перерыва соперник был сильнее

17 февраля 2021

Френки де Йонг, Getty Images

Хавбек каталонского клуба прокомментировал поражение от парижского гранда.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг поделился мыслями после поражения ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"C самого начала мы играли неплохо, но после перерыва соперник был сильнее.

Мы уже совершали камбэки в Кубке Испании, а теперь попробуем сделать это в Париже. Будет тяжело, но мы попытаемся", – цитирует де Йонга официальный сайт УЕФА.

Ранее форвард ПСЖ Мойзе Кин поделился мыслями после разгромной победы над Барселоной.

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