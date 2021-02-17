Де Йонг — о 1:4 с ПСЖ: После перерыва соперник был сильнее

Хавбек каталонского клуба прокомментировал поражение от парижского гранда.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг поделился мыслями после поражения ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"C самого начала мы играли неплохо, но после перерыва соперник был сильнее.

Мы уже совершали камбэки в Кубке Испании, а теперь попробуем сделать это в Париже. Будет тяжело, но мы попытаемся", – цитирует де Йонга официальный сайт УЕФА.

Ранее форвард ПСЖ Мойзе Кин поделился мыслями после разгромной победы над Барселоной.

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