Мойзе Кин — о 4:1 с Барселоной: Я буду помнить этот матч очень долго

Нападающий парижского клуба прокомментировал поединок с каталонским клубом.

Форвард ПСЖ Мойзе Кин поделился мыслями после разгромной победы над Барселоной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я буду помнить этот матч очень долго. Мы были хороши в обороне и в целом сыграли отлично. Барселона давила в конце матча, но мы справились с этим.

Я часто наблюдаю за Килианом на тренировках. Мне нравится учиться у таких великих чемпионов, как он. Он забил три мяча и очень нам помог. Это была чудесная ночь.

Тренер попросил меня побольше отрабатывать в защите, и я оборонялся справа, так как Альба часто шел вперед", – приводит слова Кина официальный сайт УЕФА.

Ранее форвард ПСЖ и автор хет-трика в ворота Барселоны Килиан Мбаппе прокомментировал победу своего клуба в данном поединке.

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