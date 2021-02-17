Месси забил ПСЖ и повторил рекорд Рауля

Аргентинец отметился голом в 17-м календарном году кряду.

16 февраля в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на выезде переиграл Барселону.

Единственный мяч в составе каталонцев забил Лео Месси.

По информации Opta, аргентинец забил в Лиге чемпионов в 17-м календарном году подряд, повторив достижение бывшего нападающего Реала Рауля.

Легенда Реала забивал в Лиге чемпионов с 1995 по 2011-й год. Месси забивает с 2005-го года.

Ранее сообщалось, что Месси забивает 20 голов за Барселону 13-й сезон подряд.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.