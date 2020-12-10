Ханданович: Я ожидал, что Шахтер захочет чего-то большего, чем ничья

Голкипер миланского Интера поделился эмоциями от вылета своей команды из еврокубков.

Для продолжения своих выступлений в розыгрыше еврокубков в весенний период миланскому Интеру было необходимо одержать победу над донецким Шахтером в домашнем матче последнего тура Лиги чемпионов УЕФА. Однако подопечные Луиша Каштру сумели отстоять необходимый результат (0:0), а "змеи" в итоге остались ни с чем.

Интер — Шахтер 0:0 Видео матча

В своем послематчевом интервью голкипер команды Антонио Конте Самир Ханданович согласился с тем, что его клуб "еще не готов к выступлениям в плей-офф Лиги чемпионов и не заслуживал прохода в следующий раунд", в то время как ресурс Football Italia справедливо подмечает тот факт, что Интер и в прошлом сезоне сумел обеспечить себя лишь местом в Лиги Европы.

"Это была сбалансированная группа. Я думаю, что мы проиграли обе игры: и в Киеве, и здесь, — сказал словенец в своем интервью Sky Sports, — Мы могли бы добиться большего, но сейчас некогда плакать из-за упущенной возможности, мы должны сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии".

"Очевидно, Интер еще не готов к Лиге чемпионов, — считает голкипер, — Набранные очки четко это показывают. Мы выиграли только одну игру из шести, этого недостаточно, поэтому мы не заслужили того, чтобы пройти дальше".

Самир сокрушается о нереализованных возможностях своей командой: "Мы должны были забить сегодня вечером, но не забили, и, честно говоря, я ожидал, что Шахтер захочет чего-то большего, чем ничья, но, похоже, они были довольны третьим местом".

"Мы знаем, что после выхода из Лиги чемпионов у нас есть неприятный осадок, но сейчас мы не можем горевать по этому поводу, мы должны сосредоточиться на следующем матче в эти выходные в Серии А", — подытожил вратарь.

В следующем туре на внутренней арене миланскому Интеру предстоит провести гостевой поединок против сардинского Кальяри.