Почему Шахтер Каштру — несовременная европейская команда

Football.ua делает выводы касательно работы Луиша Каштру по итогам последних матчей в Лиге чемпионов.

В начале ноября, проиграв Боруссии Менхенгладбах со счетом 0:6, Шахтер установил новый клубный антирекорд – самое крупное домашнее поражение в еврокубках. Спустя три недели "горняки" с оптимизмом отправились в Германию на ответную встречу. Однако оптимизм этот начал таять буквально в самом начале игры – уже на 17-й минуте "жеребята" повели в счете, а к перерыву на табло было уже 3:0. В итоге, четыре, и 10:0 по итогам двух матчей. Еще раз. 10:0.

Такие "эпохальные" результаты хочешь-не хочешь подталкивают на глобальные размышления. Наблюдая за матчем в Германии, который больше напоминал автобан с односторонним движением, мы поймали себя на мысли: "А ведь Шахтер совсем не меняется. Шахтер играет так, как играл 3-4 года назад. Шахтер не хочет идти в ногу со временем, не хочет улучшаться, а значит и не может прогрессировать. Шахтер – НЕ современная европейская команда".

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Важно понимать, что сейчас речь именно о команде, а не о клубе в целом. И в этом контексте, основная часть подобных обвинений, конечно же, ложится на главного тренера. Того человека, от которого и исходит игровая философия команды.

Говоря об отсутствии изменений и улучшений в модели игры донецкой команды, в первую очередь, мы имеем ввиду проактивные методы обороны. Речь о прессинге и контрпрессинге. Сегодня, в ноябре 2020 года, эти два игровых аспекта в некоторой степени являются определяющими в футболе. Если у команды плохо отработан высокий прессинг, если его структура не отлажена или он вообще отсутствует, как таковой – это повод говорить о несовременности. А в Лиге чемпионов несовременность = неконкурентоспособность.

Сегодня в Европе очень важно уметь атаковать обороняясь, и обороняться атакуя. Это отлично доказывает та же гладбахская Боруссия. С приходом Марко Розе на пост главного тренера эта команда начала играть по совершенно иным принципам, в основе которых как раз таки прессинг и контрпрессинг. Эффективность этих принципов ярко проявляется не только в матчах против команд уровня Шахтера, но и против команд уровня Реала и Интера.

В фазе позиционной обороны у команды есть три варианта, как расположиться, три блока – высокий, средний и низкий. Высокий блок – самый сложный, самый рискованный. Но отработав структуру высокого прессинга, и начав применять его, это дает обороняющейся команде ряд преимуществ. Когда вы начинаете отбирать мячи на чужой половине поля – процент ваших голевых шансов повышается автоматически, так как вы банально находитесь гораздо ближе к чужим воротам и у вас больше шансов довести дело до удара. Высокий прессинг – это один из важнейших ключей к достижению преимущества в двух самых важных элементах игры в футбол – пространства и времени.

Запрессинговав соперника на их половине, вы получаете преимущество в том, что вашим игрокам не нужно преодолевать лишние десятки метров, дабы достичь чужой штрафной. Мы имеем преимущество в пространстве. Это же преимущество мы можем конвертировать во время – вы выигрываете важнейшие секунды. Эти секунды – ваше преимущество, например, в том, что соперник не успевает перестроиться. Примерно те же задачи несет в себе и контрпрессинг. Важно словить соперника в их переходной фазе (от обороны к атаке), проявив эффективность действий в нашей переходной фазе (от атаки к обороне).

Шахтер отлично показал себя в контратакующей игре в матче против Мадрида, это факт. Но все контратаки развивались после того, как мяч был отобран на своей половине поля. А представьте, что было бы, если бы Шахтер научился отбирать мячи еще и на чужой половине? Это же придает команде вариативности, предоставляет различные опции, как атаковать.

Но мы же вынуждены констатировать – сегодняшний Шахтер такой же, как и Шахтер в 2018-м, 2017-м, 2015-м и т.д. Это команда, которая умеет доминировать исключительно в матчах своего внутреннего чемпионата. По меркам УПЛ – это акула. Акула, которая умеет реализовывать преимущества своего стиля только в своем небольшом аквариуме. Но как только ее запускают в аквариум размеров побольше, она теряется и не знает, как ей действовать. Иногда, чисто на хищных инстинктах получается "сжирать" кого-то на своем пути, но в целом – совершенно очевидно, что акула плывет в никуда, и за счет чего ей доминировать над другой рыбой – тоже не знает.

За полтора года работы Луиша Каштру Шахтер практически никак не изменился. Это по-прежнему все та же команда, которая была и при Паулу Фонсеке. Никаких глобальных улучшений нет. Попыток играть в современный футбол нет. Вариативности и опциональности зачастую нет ни в оборонительной фазе, ни в атакующей. Действуем исключительно по отработанным, известным нам и до того, лекалам.

В 2020-м году так выигрывать в Европе не получится. У разобранного Вольфсбурга или Бенфики – да. Но тот ли это потолок, который обозначен таким солидным брендом, как Шахтер Донецк? А еще очень печально становится от того, что главный тренер не признает ошибок. Проиграть без единого шанса 0:4 и говорить, что "не по делу" — это действительно смешно. И даже не в счете на табло ведь дело, а в качестве продемонстрированного футбола. Сегодняшнему Шахтеру до сегодняшней Боруссии Менхенгладбах как до луны. Увы.

Евгений Кузьменко, Football.ua