"Непонятно, как такой хороший клуб, как Шахтер, держит в воротах Пятова", — реакция СМИ и болельщиков на матч дончан

Обучение и профессиональный рост — процессы сильно растянутые во времени и трудные для восприятия. Однако отсутствие понимания необходимости делать выводы из собственных ошибок — это и есть те самые грабли, на которые принято наступать, согласно фольклору. В спаренных матчах с менхенгладбахской Боруссией Шахтер не присутствовал на поле в спортивном значении этой фразы, поэтому теперь "горнякам", хотят они этого или нет, придется пережить волну критики в свою сторону. В том числе, от болельщиков и прессы.

Боруссия М — Шахтер. Наши оценки

Football.ua знакомит вас с реакцией на результат матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Bild

"Боруссия в забивном настроении", — гласит заглавие статьи на данном ресурсе. "Гладбаху вновь удалось сохранить ворота "сухими" в матче против любимого соперника в этой Лиге чемпионов, причем все вопросы были сняты еще до перерыва. Голы, голы, голы от Гладбаха — дежавю для Донецка".

Der Spiegel

"Гладбах делает это снова", — восхищается представителем своей страны издание. "От самого начала матча гости не нашли выхода из-под прессинга хозяев. А когда мяч был у Гладбаха, разрывы у украинцев было катастрофическими. Один только Эмболо мог гарантировать, что игра сложится так же успешно для его команды".

Kicker

"Игра была решена после активного стартового отрезка от Гладбаха. Они провели предельного качественные первые 45 минут. Как и в первом матче со счетом 6:0 три недели назад, тактика Розе сработала отлично. Боруссия не давала гостям времени на то, чтобы выстроить игру и играть в быстрый пас в переднюю линию. Инициатором наступательной игры Гладбаха вновь был Нойхаус, который раздавал передачи из глубины, где не мог сдерживаться защитой гостей. Гладбах все держал под контролем и постоянно наращивал темп, с которым дончане не справлялись".

Westdeutsche Zeitung

"После гала-концертов с донецким Шахтером с 10 забитыми голами, шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов велики. Немалую роль в этом сыграл Брель Эмболо, который в последнее время мало что мог показать у чужих ворот. Перед игрой со своим бывшим клубом (Шальке — ред.) он, кажется, избавился от бремени отсутствия голов на своем счету".

А вот как оценили игру Шахтера болельщики:

"Мне непонятно, что такой хороший клуб, как Шахтер, с отличной атакой, все еще держит в воротах Пятова. Он был раньше в порядке, но не в последние, как минимум, два сезона".

"Шахтер и Боруссия вытрут ноги о Мадрид"

"13 голов в 8 матчах Бундеслиги — это не очень ярко. А вот 10 голов против донецкого Шахтера в двух матчах и 4 гола в двух матчах с Интером и Реалом, наоборот, меня впечатляют"

"Еще одна отличная ночь для Шотландии. В общем зачете с командами из рядом стоящих с нами в рейтинге стран все проигрывают. Шахтер (Украина) проиграл. Мидтьюлланд (Дания) проиграл. РБ Зальцбург (Австрия) проиграл. Время Селтику и Рейнджерсу добавить несколько очков к нашему коэффициенту"

Another decent night for 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿’s co-efficient standings with teams from countries around us all losing.



Shakhtar (🇺🇦) lost.

Midtjylland (🇩🇰) lost.

Salzburg (🇦🇹) lost.



Game on for @CelticFC and @RangersFC to add some points to our co-efficient total tonight.