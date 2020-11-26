Каштру не сделал выводов после 0:6 в Киеве — анализ поражения от Боруссии

Football.ua анализирует матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер уступил на выезде Боруссии из Менхенгладбаха.

Шахтер и в ответном матче крупно и, похоже, без особых шансов уступил Боруссии из Менхенгладбаха, но остается на третьем месте в своей группе Лиги чемпионов и еще сохраняет шансы и на плей-офф Лиги чемпионов, и на плей-офф Лиги Европы. Правда, вчерашний перформанс говорит о том, что зацепиться даже за третье место будет сложно. Но обо всем по порядку и давайте сперва перейдем к стартовым составам.

Луиш Каштру сделал несколько изменений по сравнению с матчем в Киеве. Так, слева в защите вышел Матвиенко вместо травмированного Корниенко. Соответственно в центре защиты вместе с Кривцовым появился Бондарь. Португальский наставник и в Лиге чемпионов вернулся к треугольнику в центре поля с двумя опорниками. Напомним, что в предыдущих трех матчах ЛЧ Шахтер играл с одним опорным полузащитником и двумя инсайдами. Таким образом в опорной зоне вышли Степаненко и Алан Патрик, а немного выше расположился Марлос. Слева в полузащите появился Соломон, а не Тайсон. На острие атаки наконец-то вышел Мораес. Ну, и в рамке ворот в этом матче сыграл Пятов, а не Трубин. В итоге, 4-2-3-1.

Марко Розе сделал три перестановки по сравнению с первым матчем против Шахтера. На правом фланге полузащиты Лазаро сменил Хофманна, а Эмболо вышел вместо Плеа впереди. Также слева в защите отсутствовал Бенсебаини, его место занял Вендт. В остальном, все те же 4-2-3-1.



Матч Боруссия Менхенгладбах — Шахтер закончился еще после первого тайма. Если кто-то говорит, что во второй половине игры "горняки" нащупали свою игру, то он либо лжец и лицемер, либо человек, немыслящий в этой игре ничего. Игра была сделана в первом тайме. После 3:0 Боруссия снизила темп, уже не прессинговала высоко соперника. Кстати, если Шахтер таки нащупал свою игру во втором тайме, почему тогда первый удар "горняков" в створ ворот и из пределов штрафной площади пришелся лишь на 82 минуте? А почему первый реальный момент, когда Зоммер в прыжке отбил удар с близкого расстояния от Матвиенко, был создан, когда на табло высвечивалась 88 минута?

После матча Луиш Каштру принялся объяснять, что его подопечные на 0:4 явно не наиграли.

"Сложный результат для нас. Если в первом матче в Украине счет 0:6 отразил происшедшее на поле, то сегодня, когда у нас было 53% держания мяча, 5 угловых против 4, 138 наших атак и 101 Боруссии, по 38 опасных атак, 6 ударов Боруссии в створ и 4 забитых мяча… По этому, думаю, сегодняшнюю игру результат не отражает. Мы могли сделать намного больше", — сказал португалец.

Все это так. Только в первом тайме игроки Боруссия нанесли 7 ударов из пределов штрафной площади (без учета пенальти), а Шахтер был способен лишь на два удара. Кстати, мяч после удара Тете улетел к угловому флажку, но его тоже почему-то засчитали за удар.

Шахтер вновь больше контролировал мяч и сделал больше передач, даже в первом тайме. Но что это дает, когда команда вновь доходит до чужой штрафной, а что делать дальше не понимает? По сравнению с матчем в Киеве, вообще ничего не поменялось. Боруссия очень быстро отходила назад после своих атак, и Шахтер упирался в стену из двух рядов немецких футболистов.

К тому же, команда Марко Розе уделила очень много внимания фланговой игре Шахтера. У немцев атакующие фланговые футболисты очень мобильны и у них хватало сил возвращаться назад. Таким образом, когда крайние защитники Шахтера получали мяч в широких позициях, а вингеры смещались в центр, получалась ситуация 2в1 с численным преимуществом немцев.

1.

Какие варианты есть у Матвиенко для продолжения атаки? Риторический вопрос. Никаких, лишь пас назад, или же идти в обводку на двоих. Николай выбирает второй вариант и теряет мяч.

2.

Ситуация идентична. Лишь пас назад — вариант, чтобы не потерять мяч.

Игрокам Шахтера в позиционном нападении не хватало движения без мяча, забеганий в свободные зоны, которых, к слову, было не много, но они были. Тренерский штаб не придумал ничего нового против хорошо организованного соперника. Если говорить о всех четырех турах, то Шахтер нанес всего 27 ударов в 4 матчах, из которых 13 из-за пределов штрафной площади, то есть половина! Средняя дистанция удара около 20,3 метра. Все эти данные нам говорят о том, что "горняки" испытывают серьезные проблемы с тем, как войти в штрафную площадь соперника и оттуда нанести удар. Для сравнения, чтобы нагляднее. Боруссия нанесла 48 ударов, средняя дистанция до ворот одного выстрела 15,5 метров. Интер — 46 ударов, средняя дистанция — 14,1 метр. Реал — 62 удара, средняя дистанция — 16,9. Ощущаете разницу?

Шахтер вновь испытал проблемы при высоком прессинге Боруссии. Кстати, если говорить о типах прессинга, то здесь гладбахцы невероятно изощрены. Команда Марко Розе использовала как и персональный прессинг, так и так называемый "cover shadow", когда игроки перекрывают все возможные варианты для передачи.

1. Cover shadow

Игроки Боруссии перекрывают практически все возможные варианты для передачи в центр или вперед. Есть вариант с передачей на Додо, но его достаточно сложно исполнить. Велика вероятность обрезаться возле своей штрафной. По этому, Марлос выбирает вариант с передачей назад.

2. Персональный прессинг

В итоге, Матвиенко вынужден быстро выбивать мяч вперед, особо не глядя, где и атакующих футболистов Шахтера тоже очень быстро накрывают.

В первом тайме у Боруссии 10 успешных отборов (оранжевые кружки), практически все на флангах.

Также Шахтер проиграл верховые дуэли — 4 против 13 у Боруссии. Гладбах меньше контролировал мяч, но великолепно накрывал соперника на их половине, или же в центре поля. Таким образом, Боруссии не нужно контролировать мяч, чтобы создавать моменты. А Шахтеру кроме хорошего контроля в первой и второй трети от своих ворот пока что похвастаться нечем.

Статистические данные WhoScored и Fbref