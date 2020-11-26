Луиш Каштру: Боруссия шесть раз ударила в створ и забила четыре мяча

Главный тренер Шахтера прокомментировал разгром от Боруссии М.

Луиш Каштру считает, что в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер сыграл против Боруссии М лучше, чем в третьем.

"Мы недостаточно эффективно действовали в атаке, но счет не отражает хода игры, – цитирует тренера Шахтера официальный сайт УЕФА. – В домашнем матче счет был по игре, но сегодня все было по-другому. Боруссия просто была эффективнее. В футболе все определяет результат".

"Мы действовали более сбалансированно, чаще владели мячом, подали больше угловых, острее атаковали. Боруссия же нанесла шесть ударов в створ и забила четыре мяча".

Во втором матче группы В Реал обыграл Интер, после чего Шахтер опустился на третье место.