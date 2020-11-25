Шахтер без шансов проиграл Боруссии М

В двухматчевой схватке с немецким соперником "горняки" пропустили десять раз и не забили ни одного гола (0:4).

Пережить последствия домашних 0:6 от менхенгладбахской Боруссии действующему чемпиону Украины должна была помочь пауза на международные поединки. К тому же, Шахтер сразу после мощной пощечины сумел обыграть извечного оппонента в лице киевского Динамо (3:0). Но даже это не помогло коллективу Каштру обрести полную уверенность в своих силах — ничья с Александрией (1:1) накануне ответной игры с немцами в планы "горняков" точно не входила. И вот, пробил час выходить на поле стадиона Боруссия Парк в Менхенгладбахе.

Катастрофы для Шахтера в ситуации внутри квартета в момент начала матчей четвертого не было. Но это совершенно не означало, что она не могла бы возникнуть по завершению матчей среды. "Жеребцы" взобрались на вершину турнирной таблицы, откуда украдкой поглядывали на соперников, имея за спиной эффектный "0" в графе поражений — единственная такая команда в группе B. Следом за ними располагался коллектив Каштру, но уже в более уязвимой позиции, поэтому дончане испытывали острую необходимость набирать очки.

Если что-то и хотелось коллективу Каштру от этого поединка, то все эти надежды уничтожили соперники еще в первой тайме. Боруссия включила тотальный прессинг по всем фронтам, а Шахтер, даже несмотря на то, что владел мячом чуть больше, чем в Киеве, ничего не мог сделать уже от центральной линии. 0 в атаке, а обороне — -3 уже до ухода на перерыв. Кривцов бездумным подкатом срубил Эмболо в правом фланге нашей штрафной на 16-й минуте, после чего Штиндль развел Пятова и мяч по разным углам.

Оформление разгрома продолжил голевой навес с углового на правом фланге от того же Ларса, который на ближней штанге ударом головой завершил Элведи. А на перерыв Шахтер уходил с симпатичным мячом от Эмболо, который в правом фланге вратарской подкараулил неловкую свечу от Бондаря. Позорная первая половина — дончане не хотели играть, и, разумеется, ничего не смогли предложить соперникам.

Во втором тайме подопечные Розе играли в 1/4 ноги, но все равно умудрились забить больше мячей, чем "горняки". Коллектив Каштру проснулся лишь в заключительные десять минут, когда заставил попотеть Зоммера ударами под перекладину из убойных позиций. Однако все это было напрасно — безвольная игра обороны во время подачи штрафного с правого фланга от Вендта привела к нелепому четвертому пропущенному мячу. Трагикомедией был весь отчетный поединок от дончан, но такие пропускать такое голы — позорно. 0:10 за два матча, что не вызвало абсолютно никаких эмоций у главного тренера на трибунах.

В следующем туре донецкий Шахтер проведет домашний поединок с мадридским Реалом, а менхенгладбахская Боруссия будет противостоять на выезде миланскому Интеру.

Боруссия М — Шахтер 4:0

Голы: Штиндль, 17 (пен.), Эльведи, 34, Эмболо, 45+1, Вендт, 77



Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Элведи, Вендт — Нойхаус (Закария, 69), Крамер, Лазаро (Херрманн, 69) — Тюрам (Траоре. 83), Штиндль (Бенеш, 80), Эмболо (Плеа, 70).



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 81) — Тете, Марлос (Маркос Антонио, 70), Соломон (Фернандо, 59) — Мораес.



Предупреждения: Лазаро — Степаненко, Лайнер.