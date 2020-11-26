Зоммер: В группе еще ничего не решено, но против Шахтера сыграли прекрасно

Вратарь Боруссии М Янн Зоммер прокомментировал разгром Шахтера.

Янн Зоммер надеется, что в оставшихся матчах Боруссия М сыграет не хуже, чем против Шахтера в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

"То, что мы ни разу не пропустили, говорит о том, что мы прекрасно сыграли как команда, – цитирует голкипера Боруссии М официальный сайт УЕФА. – У Шахтера практически не было шансов создать опасный момент. И это приятно".

"Наша судьба в группе еще не определена, но, конечно, мы находимся на хорошей позиции. Впереди нас ждут два чрезвычайно сложных матча, но мы настроены продолжить выступления в Лиге чемпионов".

"Сегодня мы сыграли здорово, мощно, быстро. Я горжусь командой и надеюсь, что мы продолжим в таком же духе".

После победы Реала над Интером Боруссия с восемью очками занимает первую строчку в турнирной таблице, на один пункт опережая Реал, на четыре — Шахтер и на шесть — Интер.