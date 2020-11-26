Боруссия М — Шахтер. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в поединке четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА против менхенгладбахской Боруссией.

Тяжело подыскать слова для описания игры подопечных Каштру в ответном поединке против представителя Германии. Три недели Шахтер продержал украинского болельщика с теплящейся надеждой на затаившуюся в сердцах его футболистов спортивную злость за унизительное поражение в первом матче. И все ради чего? Неужели ради того, чтобы безвольно играть 80 минут матча на поле Боруссии, после чего проснуться на последние десять минут, когда счетчик пропущенных за две игры мячей перевалил за двухзначную отметку?! "Оскорбительная игра" — лучшая характеристика происходившего на поле в этот вечер, если рассматривать цензурированные варианты.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на Боруссия Парк (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Андрей Пятов — 2,0. Пенальти был лотереей, при втором мяче провалились партнеры, а вот следующие два гола можно смело вешать на голкипера. Андрей реально спас лишь в начале поединка, когда центр обороны Шахтера развалился при первой же разрезающей передаче за спину, а также моменте с ударом Маркуса Тюрама во втором тайме, но больше моментов для его работы (кроме эпизодов с голами) соперники не создали. Нечего комментировать.

Додо — 2,5. Фланги обороны дончан пытались что-то показать в атакующих действиях по ходу поединка, поэтому за старания можно немного их похвалить, однако подключения всякий раз напарывались на массивный блок от соперников, поэтому решающего воздействия от того же Додо мы так и не дождались.

Сергей Кривцов — Валерий Бондарь — 2,0. Наблюдение за действиями пары центральных защитников Шахтера в ответной игре против Боруссии — процесс явно нездоровый для уравновешенного эмоционального состояния человека. Более опытный участник пары просто не успевал за атакующей группой соперников, о чем ярко свидетельствовал эпизод с пенальти, а Бондарь просто терял концентрацию даже хуже, чем это было в матче с Ворсклой перед международной паузой. А если обратить внимание на пропущенные мячи, то вполне очевидно будет, что решающее касание происходило всегда в номинальной зоне центральной защиты Шахтера, вот только где она была в эти моменты?

Николай Матвиенко — 2,5. Все, что было написано в характеристики Додо, можно отнести и к украинскому футболисту, с тем лишь уточнением, что Матвиенко удавалось чуть глубже продвигаться во фланг Лайнера, который в этом матче был не настолько угрожающим, как в Киеве. Однако большинство потерь у Николая случалось именно у центральной линии, после чего Шахтер получал ответный выпад.

Тарас Степаненко — 3,0. Игроки Шахтера в этот вечер делились на тех, кто хоть как-то был вовлечен в происходящее, а также тех, кому все было безразлично. Украинский опорник попал в первую категорию, ведь после каждого неудачно действия своей команды вдоволь насыпал партнерам. При этом, Тарас умудрился еще и участвовать в розыгрыше мяча больше, чем заточенный под это Марлос, однако при этом не забывал и об игре в обороне. В ситуациях, где успевал, разумеется.

Алан Патрик — 2,5. Бразильского полузащитника слишком легко читали в этот вечер, однако в единоборствах он было достаточно неуступчив, периодически успешно проходя мимо соперников на дриблинге. Но от Алана все равно ожидают большего. Тем более, когда остальная группа настроенных на атаку партнеров показывают свою далекую даже от средней игру.

Тете — 3,0. Бразилец, как и Степаненко, тоже был неплох в тех моментах, когда Шахтеру таки удавалось найти пространство у чужих ворот. Во всяком случае, Тете играл эту встречу до конца. Ему неплохо удавалось даже совершать оборонительные действия, что было вполне уместно в зоне с Тюрамом и Нойхаусом. На финальном отрезке полузащитник оставил наиболее приятное впечатление от своей игры, однако что-то предпринимать было уже поздно.

Марлос — 2,0. Марлос вышел играть разыгрывающего, но ничего толком не сумел предложить в атакующих действиях. Тяжесть в ногах давала о себе знать при необходимости в динамике проходить между линиями соперников, а 0 попыток пойти в дриблинг просто нивелируют его сильные характеристики. С таким же успехом Антонио мог выходить и с первых минут.

Манор Соломон — 2,0. Израильтянин показал себя в перемещениях даже хуже, чем более опытный партнер по команде, поэтому свой последний стремительный рывок в этой игре совершал через все поле на 59-й минуте в сторону скамейки запасных.

Жуниор Мораес — 2,5. Форвард Шахтера держал мяч, когда соперники давали держать мяч, бил в сторону ворот, когда соперники позволяли хоть немного прицелиться. В целом — искал свой момент, но так и не нашел. Хотя старался вплоть до финального свистка.

Фернандо — 2,5. Динамичный бразилец вышел на фланг, а не в центр атаки, как обычно, и, надо сказать, сыграл достаточно перспективно. У Фернандо прекрасные скоростные характеристики, которые в центральной зоне просто негде применять, поэтому сейчас, когда есть окно возможностей с плохой формой Тайсона и Соломона, бразильцу надо вкалывать в каждую минуту на футбольном поле. Он сыграл полчаса в этот вечер, не сказать, что успешно это сделал, однако на фоне остальных партнеров хотя бы выделялся устремленностью к чужим воротам.

Маркос Антонио — 3,0. Выход миниатюрного и подвижного бразильца под начавших уставать соперников был хорошим плановым ходом Каштру на случай, если бы ситуация на табло была бы хоть немного в сторону Шахтера. В реалиях отчетной игры такого и близко не было, поэтому Антонио был брошен в общий "бульон" из попыток дончан хоть что-то изменить в этих спаренных поединках. Маркос дал динамику точно в больше степени, чем Марлос, поэтому заслуживает быть оцененным выше украинца.

Майкон своим поздним выходом на замену мог повлиять на ситуацию на поле только в том случае, если бы ему удался какой-нибудь шальной удар с дальней дистанции. Впрочем, с такой сконцентрированной игрой Зоммера в подобное верилось с трудом. 14 касаний мяча, 9 передач, из которых треть — навесы. Что успел, то и создал для партнеров.

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