Каштру: После 0:6 с Боруссией мне больно, но на завтрашний матч это не повлияет

Главный тренер донецкого Шахтера дал интервью перед ответным матчем против менхенгладбахской Боруссии.

Накануне поединка в рамках четвертого тура Лиги чемпионов между менхенгладбахской Боруссией и донецким Шахтером, главный тренер "горняков" Луиш Каштру провел традиционную предматчевую пресс-конференцию на которой рассказал о процессе подготовки его команды к ответному противостоянию на поле соперников и об уроках, которые удалось извлечь из разгромного поражения 0:6.

Шахтер — Боруссия М 0:6 Видео голов и обзор матча

"Все игры, все, что сейчас происходит, происходит быстро. Есть и хорошее, и плохое. То, что нас интересует, прежде всего, это вынести урок из произошедшего. Очень часто играем хорошо, потому что соперник нам это позволяет и играем плохо, потому что соперник заставляет действовать не наилучшим образом.

После 0:6 с Боруссией болит. Мне больно, это просто так не заживает. Но на завтрашний матч это не повлияет. Мы проанализировали и поедем на игру с полной уверенность, как и всегда. На данный момент мы переживаем не лучшие моменты, но мы должны понимать, чего хотим от каждой игры. С этим пониманием мы подойдем к завтрашнему матчу", — подвел итог неудачной домашней игры наставник Шахтера.

Каштру не стал давать лишней информации соперникам, поэтому результатами и выводами от проведенного анализа с широкой общественностью не поделился: "Если говорить обо всех проблемах, которые были в том матче, я открою все карты на завтрашний матч. Я буду прямолинейным в своем анализе. Мы не прессинговали и у нас не было какого-либо типа попыток добраться до ворот Боруссии. Нам нужно прибавить в этих моментах завтра".

Алассан Плеа — автор хет-трика в первой игре между данными командами — не сможет принять участие в предстоящей встрече, однако наставника Шахтера кадровые проблемы оппонентов не беспокоят: "Игроки других команд, которые не будут выступать против нас — это нас это не радует и не расстраивает. Мы сконцентрированы на своей команде. У нас есть 9 игроков, которые не могут помочь нам сейчас. И когда такое происходит, мы не думаем о том, кто не сыграет в другой команде".

В минувшем туре украинской Премьер-лиги Шахтер сыграл вничью с Александрией (1:1). Но о влиянии данного результата на психологию команды перед ответственной игрой наставник "горняков" не переживает: "Как я и говорил, прошлое — ни хорошее, ни плохое — на нас не действует. Это является поводом нам извлечь уроки. Мы прекрасно заем, что проводим нестабильный сезон. У нас то появляются, то пропадают игроки. Есть те, кто приходит накануне игры, или покидает нас на долгое время, и в этом тоже проявляется нестабильность".

Луишу задали провокационный вопрос о согласии с ничейным результатом до стартового свистка, но главный тренер Шахтера холодно воспринял подобную инициативу: "Если игра покажет, что мы можем победить, то ничья меня не обрадует. Но если игра будет развиваться так, что более справедлива будет ничья, я это приму.

Группа очень сложная. Чтобы пройти в 1/8 нам нужно будет победить или Интер, или Реал. Все добытые очки будут важны. Возможно, против такого соперника, как Боруссия, ничья была бы неплохим исходом, но мы будем стараться победить".

У Шахтера наблюдаются серьезные кадровые проблемы на позиции левого защитника, а в предыдущей игре против Александрии, в определенный момент матча, эту позицию был вынужден закрывать атакующий полузащитник Тете: "Да, это действительно та позиция, которая вызывает вопросы, — говорит Каштру, — наши крайние защитники: Исмаили и Корниенко, травмированы.

Решение, кто будет играть, уже принято. Это решение связано с изменениями в нашем составе. Завтра я сообщу о нем вам и нашим игрокам.

Тете? Думаю, что нет. Он там играл в очень форсмажорной ситуации. Мы были вдесятером, нам нужно было победить, и мы всем рисковали. Сейчас нам не нужно так рисковать. Если потребуется по ходу игры, мы это сделаем. Но с первых минут — нет", — резюмировал Луиш Каштру.

Напомним, матч Боруссия М — Шахтер состоится завтра, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.