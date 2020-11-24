Каштру: После 0:6 с Боруссией мне больно, но на завтрашний матч это не повлияет

24 ноября 2020

Луиш Каштру, фото ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера дал интервью перед ответным матчем против менхенгладбахской Боруссии.

Накануне поединка в рамках четвертого тура Лиги чемпионов между менхенгладбахской Боруссией и донецким Шахтером, главный тренер "горняков" Луиш Каштру провел традиционную предматчевую пресс-конференцию на которой рассказал о процессе подготовки его команды к ответному противостоянию на поле соперников и об уроках, которые удалось извлечь из разгромного поражения 0:6.

Шахтер — Боруссия М 0:6 Видео голов и обзор матча

"Все игры, все, что сейчас происходит, происходит быстро. Есть и хорошее, и плохое. То, что нас интересует, прежде всего, это вынести урок из произошедшего. Очень часто играем хорошо, потому что соперник нам это позволяет и играем плохо, потому что соперник заставляет действовать не наилучшим образом.

После 0:6 с Боруссией болит. Мне больно, это просто так не заживает. Но на завтрашний матч это не повлияет. Мы проанализировали и поедем на игру с полной уверенность, как и всегда. На данный момент мы переживаем не лучшие моменты, но мы должны понимать, чего хотим от каждой игры. С этим пониманием мы подойдем к завтрашнему матчу", — подвел итог неудачной домашней игры наставник Шахтера.

Каштру не стал давать лишней информации соперникам, поэтому результатами и выводами от проведенного анализа с широкой общественностью не поделился: "Если говорить обо всех проблемах, которые были в том матче, я открою все карты на завтрашний матч. Я буду прямолинейным в своем анализе. Мы не прессинговали и у нас не было какого-либо типа попыток добраться до ворот Боруссии. Нам нужно прибавить в этих моментах завтра".

Алассан Плеа — автор хет-трика в первой игре между данными командами — не сможет принять участие в предстоящей встрече, однако наставника Шахтера кадровые проблемы оппонентов не беспокоят: "Игроки других команд, которые не будут выступать против нас — это нас это не радует и не расстраивает. Мы сконцентрированы на своей команде. У нас есть 9 игроков, которые не могут помочь нам сейчас. И когда такое происходит, мы не думаем о том, кто не сыграет в другой команде".

В минувшем туре украинской Премьер-лиги Шахтер сыграл вничью с Александрией (1:1). Но о влиянии данного результата на психологию команды перед ответственной игрой наставник "горняков" не переживает: "Как я и говорил, прошлое — ни хорошее, ни плохое — на нас не действует. Это является поводом нам извлечь уроки. Мы прекрасно заем, что проводим нестабильный сезон. У нас то появляются, то пропадают игроки. Есть те, кто приходит накануне игры, или покидает нас на долгое время, и в этом тоже проявляется нестабильность".

Луишу задали провокационный вопрос о согласии с ничейным результатом до стартового свистка, но главный тренер Шахтера холодно воспринял подобную инициативу: "Если игра покажет, что мы можем победить, то ничья меня не обрадует. Но если игра будет развиваться так, что более справедлива будет ничья, я это приму.

Группа очень сложная. Чтобы пройти в 1/8 нам нужно будет победить или Интер, или Реал. Все добытые очки будут важны. Возможно, против такого соперника, как Боруссия, ничья была бы неплохим исходом, но мы будем стараться победить".

У Шахтера наблюдаются серьезные кадровые проблемы на позиции левого защитника, а в предыдущей игре против Александрии, в определенный момент матча, эту позицию был вынужден закрывать атакующий полузащитник Тете: "Да, это действительно та позиция, которая вызывает вопросы, — говорит Каштру, — наши крайние защитники: Исмаили и Корниенко, травмированы.

Решение, кто будет играть, уже принято. Это решение связано с изменениями в нашем составе. Завтра я сообщу о нем вам и нашим игрокам.

Тете? Думаю, что нет. Он там играл в очень форсмажорной ситуации. Мы были вдесятером, нам нужно было победить, и мы всем рисковали. Сейчас нам не нужно так рисковать. Если потребуется по ходу игры, мы это сделаем. Но с первых минут — нет", — резюмировал Луиш Каштру.

Напомним, матч Боруссия М — Шахтер состоится завтра, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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