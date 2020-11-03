Шахтер разгромно проиграл Боруссии М

Подопечные Луиша Каштру обновили клубный "рекорд" по поражениям в Лиге чемпионов, и уступил лидерство в группе (0:6).

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Шахтер — Боруссия М 0:6

Голы: Плеа, 8, 26, 77, Бондарь, 17 (авт.), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46) — Марлос (Коваленко, 46), Соломон, Тете — Тайсон (Мораес, 46).



Боруссия М: Зоммер — Лайнер (Ланг, 82), Элведи (Янчке, 82), Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн (Лазаро, 74), Штиндль (Вольф, 69), Тюрам — Плеа (Траоре, 82).



Предупреждения: Хочолава, Соломон — Ланг